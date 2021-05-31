России не хватает собственного стратегического сырья

Недостаток передовых технологий, низкий объем инвестиций в геологоразведочные работы и плохое управление государственным фондом недр привели к тому, что более трети стратегических видов минерального сырья и свыше 60% дефицитных видов полезных ископаемых России приходится импортировать. Об этом свидетельствует низкий уровень показателей воспроизводства дефицитных и стратегических полезных ископаемых.

Данные, позволяющие делать такие выводы, содержатся в отчете по результатам контрольного мероприятия, носившего название «Оценка эффективности управления государственным фондом недр в 2018—19 годах и истекшем периоде 2020 года в целях устойчивого обеспечения базовых отраслей экономики страны видами минерального сырья, ресурсы которых недостаточны и обеспечиваются в том числе за счет импорта». Проверку, которая длилась более полугода, Счетная палата завершила 28 февраля 2021, но ее итоги были опубликованы на сайте ведомства только 20 мая.

Наибольшее снижение, гласит отчет, наблюдается по каолину (—16,02 %), германию (—8,20 %) и сурьме (—7,17 %). Из полезных ископаемых, которые отнесены и к стратегическим, и к дефицитным, снижение наблюдается по всем позициям, кроме циркония, демонстрирующего незначительный рост. Из-за низкого качества руд по отдельным видам сырья, а также отсутствия эффективных технологический их извлечения и переработки, добыча некоторых стратегических и дефицитных видов минерального сырья осуществляется в недостаточном объеме. Этим и обусловлена необходимость их частичного, а в некоторых случаях, полного импорта.

Потребности отраслей экономики в марганце, хроме, титане и литии обеспечивались за счет импорта полностью, а по цирконию показатель в среднем за период составил 87,2%. Возникновение перебоев в импортных поставках может создать риски для полноценного функционирования отраслей черной и цветной металлургии, военно-промышленного комплекса, авиакосмической отрасли, химической промышленности, медицины.

Счетная палата называет целый ряд основных проблем, связанных с использованием госфонда недр. Это, во-первых, низкая рентабельность значительной части месторождений дефицитных видов руд, извлечение и переработка которых требуют применения современных дорогостоящих технологий. Уровень отечественных технологий сложным условиям изучения и разработки таких месторождений не соответствует. Во-вторых, в бизнес-среде преобладает интерес к максимально быстрому получению прибыли, а значит — к экономии на технологических решениях, соответствующих принципам рационального природопользования, охраны окружающей среды, жизни и здоровья людей.

Своя добыча выгоды не гарантирует

Главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов считает, что причинами столь высокой зависимости России от импорта марганца, хрома, титана, боксита, меди и т.п. стала совокупность факторов — от налоговой политики государства в сфере добычи полезных ископаемых до отсутствия у компаний возможности использовать эффективные инструменты для добычи и обеспечения потребностей внутреннего рынка.