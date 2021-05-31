Россияне назвали необходимую сумму на содержание ребенка

Около 35% граждан России считают, что на достойное содержание одного ребенка необходимо потратить от 15 до 30 тыс. руб. в месяц, 33% назвали 30-50 тыс. руб., как необходимый минимум для достойного содержания одного ребенка, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на исследование банка «Открытие».

Около 20% респондентов заявили, что на достойное содержание ребенка их семье необходимо от 50 до 100 тыс. руб. в месяц. 8% оценили необходимый минимум затрат на одного ребенка в месяц в сумму превышающую 100 тыс. руб. 6% респондентов заявили, что им достаточно 15 тыс. руб. в месяц на одного ребенка. Агентство уточняет, что в исследовании приняли участие 1000 россиян в возрасте 18-65 лет из всех городов РФ с населением более 100 тыс.

Ранее портал Superjob выпустил исследование о необходимой для счастья сумме российским гражданам. Выяснилось, что в среднем россияне хотели бы иметь для счастья 173 тыс. руб. в месяц. Самые высокие запросы по доходам оказались у жителей Москвы, - более 200 тыс. руб., самые низкие — у жителей Кирова, Оренбурга и Липецка (примерно 24 тыс.).