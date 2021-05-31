Крупные российские банки повысили ставки по ипотеке после увеличения ключевой ставки до 5% годовых — нижнего порога нейтрального уровня. О данном решении ЦБ РФ объявил на заседании 23 апреля. По данным за 28 мая средневзвешенная ставка на новостройки в топ-15 банков составила 8,11% годовых, на вторичное жилье — 8,35%, а ставка рефинансирования достигла 8,02%, следует из обзора института развития «Дом.РФ».

Таким образом, по сравнению с данными за 23 апреля ставки на ипотеку в новостройках выросли на 0,24 п.п., на «вторичное жилье» ставки выросли на 0,3 п.п., рефинансирование — 0,1 п.п. До объявления Центробанком о росте ключевой ставки показатели составляли 7,87%, 8,05% и 7,92% соответственно, сообщает «Дом.РФ».

Так, Сбербанк поднял на 0,4 п.п. ипотечные ставки на готовое и строящееся жилье. Начиная с 7 мая, они составляют 8,4% и 8% соответственно, ставки по программе рефинансирования достигли отметки 7,9%.

В Альфа-банке данные показатели повышены на 0,3 п.п. до 8,29% (новостройки) и 8,49% (готовое жилье). До 8,29% годовых подняли ставку рефинансирования.

Банк «Открытие» поднял ставки за май на новостройки и готовое жилье на 0,4 п.п. (7,9% и 8% соответственно). Ставка рефинансирования увеличилась до 7,9% годовых.

Начиная с июля 2020 года ключевая ставка в России находилась на уровне в 4,25% годовых, что являлось историческим минимум. Центробанк позизил показатель для поддержания спроса на фоне кризиса в экономике из-за коронавирусных ограничений. С конца прошлого года спрос в стране стал восстанавливаться, на данном фоне возросли темпы инфляции. В этой связ в марте текущего года Центробанк увеличил ключевую ставку — на 0,25 п.п., а 23 апреля — еще на 0,5 п.п.

