Курс доллара: аналитики сделали прогноз по рублю на эту неделю

Курс доллара открыл неделю ростом к рублю. Доллар США в начале сессии находился на уровне 73.15 , а евро открыл торги на 89.06 . К 17:00 доллар США укрепился и достиг уровня 73.33 рубля, евро при этом вырос до 89.43 рубля. Индекс DXY за тот же период почти не показал динамики, двинувшись с 90,03 пункта к 90,05 пункта.

"Открывшись вниз на умеренно негативном внешнем фоне, рубль укрепился благодаря улучшению ситуации на мировых рынках. Однако на старте основной сессии российская валюта сдала позиции, оставаясь в минусе, несмотря на ускорение роста нефти»,-комментирует движение рубля аналитик БКС Дмитрий Бабин.

«В начале дня глобальные площадки находились под давлением из-за более слабых, чем ожидалось, данных по индексу деловой активности в производственном секторе Китая. Однако утром ситуация на мировых рынках стал постепенно улучшаться. В целом торговая активность сегодня остается на относительно низком уровне, так как основные торги на американском рынке проводиться не будут из-за праздничного выходного»,- отметил аналитик.

Диапазон колебания рубля в краткосрочной перспективе ожидается на уровне 73.1 — 73.6 в паре с долларом и 89.2 — 89.6 в паре с евро.

В свою очередь, аналитики "Банка "Санкт-Петербург" отмечают, что снизившаяся геополитическая напряженность на фоне ожиданий встречи президентов РФ и США продолжила поддерживать рубль на прошлой неделе.

"В пятницу российские активы дополнительно поддержало ослабление инфляционных опасений у некоторых игроков на рынке после публикации индекса Core PCE в США, что несколько усилило спрос на риск. В результате курс USDRUB в моменте опускался до 73 руб./$. После этого курс вырос и сегодня находится около 73,35 руб./$. Главы двух стран встретятся только через две недели, но очередные заявления представителей США о стремлении к стабильным отношениям могут в моменте поддержать российские активы на этой неделе", - отмечают аналитики.

"Тем не менее пока для рубля, на наш взгляд, более принципиальной может стать ситуация с рисковыми настроениями, в связи с чем особого внимания заслуживает трудовая статистика из США. Мы ожидаем, что в отсутствии особых сюрпризов со стороны статистики курс USDRUB на этой неделе останется в диапазоне 73-73,75 руб./$ с потенциалом к небольшому укреплению", - прогнозируют в "Банке "Санкт-Петербург".

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Курс доллара: позиции рубля немного пошатнулись