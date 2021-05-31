СМИ: Россия сохранит запрет на авиасообщение с Турцией после 1 июня

Россия сохранит запрет на авиасообщение с Турцией после 1 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом.

17 мая РБК со ссылкой на свои источники сообщил о телеграмме, которую получили агенты авиакомпании. «В связи с решением штаба при правительстве РФ о приостановлении регулярного воздушного сообщения с Турцией со 2 по 30 июня: по авиабилетам на отмененные рейсы действуют стандартные правила вынужденного обмена / возврата», – говорилось в ней. В оперативном штабе опровергли информацию о решении продлить ограничения на полеты в Турцию на июнь.

12 апреля, вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за вспышки инфицирования коронавирусом в этих странах. Исключение будет сделано двух рейсов в неделю по направлению Стамбул – Москва и вывозных рейсов.