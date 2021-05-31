СМИ: США с помощью Дании прослушивали Меркель

Агентство национальной безопасности США (АНБ) использовало сотрудничество со Службой военной разведки Дании (Forsvarets Efterretningstjeneste) для перехвата информации по датским подводным коммуникационным кабелям с целью шпионажа за ведущими политиками и высокопоставленными чиновниками в Германии, Швеции, Норвегии и Франции, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель, сообщает Deutsche Welle. Это выяснилось после секретного внутреннего расследования датской разведки под кодовым названием Operation Dunhammer. Расследование проводилось втайне от американских спецслужб с участием четырех хакеров и аналитиков, которые изучали специфику взаимодействия датско-американских профильных служб.

Выводы рабочей группы опубликовала датская общественная телерадиокомпания DR в сотрудничестве со шведской телевещательной организацией SVT, норвежским вещателем NRK, германскими Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR и французской Le Monde.

По сведениям журналистов, АНБ следило за Меркель, Франком-Вальтером Штайнмайером в его бытность главой МИД ФРГ, а также кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Пером Штайнбрюком.

Выводы рабочей группы FE охватывают период с 2012 по 2014 годы и были обобщены в секретном отчете под названием Dunhammer, который был передан руководству датской разведслужбы в 2015 году. По данным расследователей, АНБ перехватывало всю информацию - от смс-сообщений до телефонных звонков, - передававшуюся по датским интернет-кабелям. Слежка велась в отношении норвежских, шведских, немецких и французских политиков и официальных лиц. В качестве одного из параметров при поиске данных в массиве информации - АНБ, по всей видимости, задавало номера телефонов. За несколько месяцев журналисты DR провели несколько встреч с девятью различными источниками, все из которых имели доступ к секретной информации Forsvarets Efterretningstjeneste и независимо друг от друга подтвердили публикуемые сведения.

Комментируя расследование, представитель федерального правительства Германии заявил, что Ангела Меркель осведомлена о нем, при этом он сослался на поступивший канцлеру журналистский запрос.