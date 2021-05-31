Старейший портал новостей Newsru.com объявил о закрытии

Онлайн-издание NEWSru.com объявило о своем закрытии, сообщается на портале ресурса. Уточняется, что ликвидация после более чем 20 лет работы вызвана экономическими проблемами.

«Ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу NEWSru.com более невозможной», — подчеркнули в редакции, отметив роль политики в сложившейся ситуации.

В официальном сообщении также говорится, что после событий 2014 года с изданием опасаются сотрудничать рекламодатели, особенно это стало заметно в текущем году.

«Сотрудничать с нами после событий 2014 г. крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году», - говорится в обращении к читателям.

Прощальное обращение журналистов издания к своей аудитории, которая в последнее время составляла 3 миллиона человек в месяц, появилось на его сайте 31 мая. Сотрудники Newsru.com в обращении отметили, что в последнее время им приходилось писать про принятие ограничительных законов, которые в любой момент могли бы коснуться их самих.

Портал NEWSru.com появился в российском информационном пространстве 1 августа 2000 года в качестве подразделения телекомпании НТВ. Все новости, которых за 21 год работы накопилось более миллиона, остаются в открытом доступе, добавляется в сообщении.

