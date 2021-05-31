«Страсти по Бумбарашу» на стихи Юлия Кима вернется на сцену Театра Табакова

Олег Павлович Табаков хотел, чтобы спектакль вернулся в репертуар театра, но уже с новыми, молодыми артистами.

Режиссер Владимир Машков: «В каждом театре, я уверен, должно быть несколько знаковых спектаклей, обозначающих определенные этапы его жизни. Если артисты могут поддерживать в них пламя, значит, коллектив продолжает жить. Я всегда держал в памяти эту работу как мой долг Олегу Павловичу. Я выполню этот долг с радостью, потому что я помню, как он любил этот спектакль.

Сейчас столетие окончания Гражданской войны. Гражданская война – самое страшное, что может произойти с обществом, с семьей, с людьми, когда непримиримость к иному взгляду на устройство мира приводит к тому, что возникает желание уничтожить другого человека. Война, запущенная сто лет назад, длится до сих пор. «Страсти по Бумбарашу» разворачиваются здесь и сейчас, в каждом из нас. Этот спектакль – еще и возможность взглянуть на себя, как в зеркало. Может быть, еще не поздно включить инстинкт самосохранения и самосохраниться».

«Наплевать, наплевать, надоело воевать, ничего не знаю, моя хата с краю…». С этой песней вернулся Бумбараш с Первой мировой войны в родную деревню - ни дома, ни невесты. Идет там другая война, не менее жестокая и кровопролитная. Брат воюет с братом, красные - с белыми, с зелеными – все со всеми…. Как быть и что делать тому, кто не хочет больше воевать, – непонятно.

Режиссер Владимир Машков

Художник Александр Боровский

Хореограф Алла Сигалова

Художник по костюмам Мария Боровская

В спектакле «Страсти по Бумбарашу» в спектакле занята почти вся труппа Театра Олега Табакова, – а также студенты Школы Олега Табакова.

В роли Бумбараша – недавний выпускник Школы Олега Табакова Севастьян Смышников.

Варя – Ангелина Пахомова, Гаврила – Александр Кузьмин, Яша – Владислав Миллер, Василий Иванович – Александр Фисенко, Белые – Евгений Миллер, Сергей Угрюмов, Михаил Хомяков, Виталий Егоров, Софья Николаевна – Ольга Красько/Аня Чиповская.