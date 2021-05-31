«Тартюф» повествует о том, как в сердце счастливой и свободной семьи проскользнул авантюрист и самозванец. Как под прикрытием религии он стремится воспользоваться страстной привязанностью, которую испытывает к нему хозяин дома, хочет овладеть его женой и его состоянием… Сцена за сценой, мы становимся свидетелями последствий роковой встречи главы семьи Оргона с молодым человеком Тартюфом, чей религиозный фанатизм полностью ослепляет хозяина дома. Этот добрый и спокойный человек становится тираном. Отдаваясь полностью своей безумной страсти, полагая, что открыл в Тартюфе нового Христа, Оргон погружает свою семью в ад.