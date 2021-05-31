Цены на нефть растут в ожидании заседания ОПЕК

Мировые цены на нефть растут утром 31 мая в ожидании заседания ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.56 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в августе выросла на 0,54%, достигнув отметки $69,09 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI поднялись в цене на 0,62%, до $66,73 за баррель.

Участники рынка находятся в ожидании заседания ОПЕК, которое состоится во вторник, 1 июня. На саммите предполагается обсудить вопросы поставок и определения дальнейшей нефтяной политики. Инвесторы также ожидают комментариев организации относительно перспективы возвращения Ирана на рынок.

Аналитики прогнозируют, что ОПЕК примет решение по увеличению добычи нефти в июле. Оптимизм на рынке сырья также связан с восстановлением спроса на топливо. Постепенное снятие ограничений из-за коронавирусной инфекции приводит к большей мобильности, что также поднимает настроение инвесторам.

