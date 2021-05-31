Сигнал Байдену: Турция отправит российских специалистов по С-400 домой

Турция заявила в понедельник, что отправит домой российских специалистов по ракетным системам С-400, сообщает Bloomberg. Таким образом, отмечает агентство, Анкара решает одну из проблем в отношениях с Вашингтоном, исключая при этом полную утилизацию российских ЗРК.

Эти замечания, сделанные перед запланированной встречей президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Джо Байдена в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе в середине июня, сигнализируют о готовности Анкары пойти на компромисс по вопросу, вызывающему озабоченность США. Вашингтон настаивал, что Турция должна прекратить присутствие в стране российских экспертов, которые помогают в обучении и сборке ракет.

Вместе с тем, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что система будет под контролем Турции, когда российские специалисты уедут и повторил, что Анкара не уступит требованию Вашингтона полностью избавиться от ракет для отмены соответствующих санкций США.

«С-400 будут под нашим 100% контролем. Мы отправили на обучение (в Россию) много технических специалистов. Российские военные эксперты не останутся в Турции», - заявил Чавушоглу во время визита в Грецию. Но он отверг призывы США к Турции не использовать ЗРК. «Такого не будет, чтобы по звонку из другой страны мы бы отказались от ракет», - сказал он.

Чавушоглу также добавил, что перед встречей лидеров стран встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне или Анкаре.

Байден и Конгресс США занимают жесткую позицию в отношении Турции, в том числе, в связи с приобретением ею российских ракет С-400, которые, как считают в Вашингтоне, могут собирать разведывательные данные о западных военных возможностях, включая Lockheed Martin Corp.

В марте, государственный секретарь США Энтони Блинкен провел первые переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в рамках которых потребовал от Анкары «не держать» у себя российские зенитно-ракетные системы С-400.

Турецкий министр иностранных дел ответил, что покупка ракетных систем у России была взаимовыгодной сделкой для Анкары. «Что касается С-400, мы еще раз напомнили им, почему Турция должна была их купить, и повторили, что Турция купила их, и это сделка», – сказал Чавушоглу.

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Из-за покупки российского зенитного комплекса США исключили Турцию из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

14 декабря 2020 года США ввели санкции в отношении Турции из-за покупки российских систем С-400. В частности, ограничительные меры введены против Управления оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также еще трех высокопоставленных чиновников. Они предусматривают заморозку любых активов, которые те могут иметь в юрисдикции США, а также запрещают им въезд в Соединенные Штаты, а Управление оборонной промышленности Турции лишается возможности брать кредиты и ссуды в США и приобретать лицензии.