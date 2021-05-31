В Кремле прокомментировали новость о сверхдоходах металлургов

Президент России Владимир Путин располагает информацией о ценовой конъюнктуре, при помощи которой металлургические компании получили сверхдоходы, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что в настоящее время правительство ищет решение данной проблемы вместе с бизнесом.

«Президент знает, цены были очень высокие, образовались дополнительные прибыли, президенту об этом известно. Правительство, как следует из слов первого вице-премьера, занимается этим вопросом вместе с участниками бизнеса», - сообщил чиновник.

Он не уверен, что в данной ситуации не следует искать конкретных виновных, скорее «виновата экономическая жизнь, когда бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги». Песков подчеркнул, что задача государства выровнять диспропорцию, которая возникает.

В комментарии для журналистов относительно заявления вице-премьера Андрея Белоусова о том, что «металлурги "нахлобучили" государство в части госкапвложений», Песков рекомендовал обращаться в правительство.

«Я воздержусь от каких-то комментариев. Рекомендую вам в правительство обращаться или непосредственно к Андрею Рэмовичу», - предложил чиновник.

31 мая в интервью РБК ТВ первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей. Именно в такую сумму чиновник оценил сверхприбыль, полученною металлургическими компаниями от повышения цен в рамках поставок для гособоронзаказа и финансируемых из бюджета инвестпроектов. Белоусов считает, что данные средства необходимо вернуть в бюджет через налоговые платежи.

В отраслевом объединении металлургов «Русская сталь» негативно восприняли информацию из правительства, отметив, что планы новых изъятий не принимают во внимание рост налогов и размер инвестиций ведущих компаний сектора.

