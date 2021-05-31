В России начнут выпуск отечественных смартфонов на ОС «Аврора»

Компания «Ф-Плюс Мобайл» – дистрибьютор электроники «Марвел-Дистрибуция» – объявила о запуске производства в РФ линейки смартфонов собственной разработки. Об этом РИА Новости сообщили в самой компании.

Согласно информации пресс-службы «Марвел-Дистрибуция», в семейство F+ pro войдут два смартфона, работать они будут на процессорах Mediateк. При этом операционную систему – «Аврора» или Android – производитель будет устанавливать в зависимости от пожеланий заказчика.

Также отмечается, что характеристики оперативной и основной памяти, несколько камер в зависимости от модели, мощный аккумулятор, чип NFC, поддержка 4G/LTE и Wi-Fi, а также другие параметры будут полностью соответствовать современным требованиям потребителя к производительному смартфону. Ещё одним преимуществом линейки F+ рro станет сервисная поддержка любой сложности (адаптивное соглашение Service Level Agreement под заказчика).

Производство устройств F+ pro развернут исключительно на отечественных производственных площадках. Обещаются, что первая партия коммерческих образцов будет уже готова в середине предстоящего лета. Так как процесс адаптации операционной системы «Аврора» на смартфон как правило занимает от 4 до 6 месяцев, то отгрузки готовых устройств заказчикам могут начаться этой осенью. Правда, пока смартфоны будут доступны лишь для корпоративного и государственного сектора.

