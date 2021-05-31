В России за сутки выявлено 8,4 тыс. новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили еще 8475 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа, из которых 1 122 эпизода протекали без клинических проявлений, сообщает оперштаб. Днем ранее сообщалось о 9 694 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимумом с 19 марта. При этом врачи - эпидемиологи заявляют, что суточные колебания случаев заражения являются нормальными в период стабилизации, в котором находится сейчас Россия.

В общей сложности за все время эпидемии в стране выявлено 5,071 млн случаев коронавирусной инфекции. Число летальных исходов за последние 24 часа достигло 339 человек, общее число жертв COVID возросло до 121 501. Успешно перебороли заболевание 4,68 млн пациентов, в том числе 6 715 за сутки.

Лидирует по уровню суточного прироста новых ковид-больных Москва. В столице выявлено еще 2 614 инфицированных, выздоровели 1877 человек, скончались 55 пациентов, всего в городе зафиксировано 1 179 970 случаев болезни. В топ-5 по приросту новых случаев COVID вошли Санкт-Петербург (+822), Московская область (+752), Ростовская область (+176) и Воронежская область (+143).

Россия продолжает оставаться на шестом месте по числу выявленных случаев коронавируса. Лидируют США, где инфицированных уже более 33,2 млн, далее следуют Индия (более 28 млн), Бразилия (свыше 16,5 млн), Франция (более 5,7 млн) и Турция (5,2 млн).

По данным Университета Джонса Хопкинса, в общей сложности в мире выявлено более 170 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,5 млн человек.

