Врач перечислила причины хронической усталости

Синдром хронической усталости может появиться из-за ряда хронических заболеваний и других причин, рассказала в беседе с «Пятым каналом» врач-терапевт Тина Петровская. Она уточнила, что причиной непроходящей усталости могут быть, в частности, патологии щитовидной железы, а также недостаток витаминов в организме.

Синдром хронической усталости также может быть вызван злоупотреблением алкоголем, нарушением режима сна и питания, недостаточной физической активностью и стрессами на работе.

Наиболее частой причиной данного состояния у людей врач называет психологические нарушения. Петровская посоветовала в такой ситуации обратиться за помощью не только к терапевту, но и к психологу. Синдром хронической усталости является болезненным состоянием, при котором человек чувствует себя уставшим и подавленным даже после продолжительного отдыха.

Лечится данное заболевание целым комплексом мероприятий медицинского и психосоматического характера. В частности одними из важных условий выздоровления являеются соблюдение охранительного режима и постоянный контакт больного с лечащим врачом, а также смена условий жизни и труда.

