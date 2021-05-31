«Яндекс» купил интернет-магазин KupiVIP

«Яндекс» приобрел интернет-магазин одежды KupiVIP, говорится в пресс-релизе компании. Отмечается, что сделка будет закрыта во II квартале - после одобрения Федеральной антимонопольной службой. Финансовые условия сделки и другие параметры не раскрываются, пишет «Интерфакс».

В компании рассчитывают, что приобретение KupiVIP ускорит ее выход на рынок одежды, обуви и аксессуаров. В будущем сервисы «Яндекс.Маркета» и KupiVIP будут интегрированы друг с другом. Уже сейчас товары из KupiVIP можно найти на маркетплейсе «Яндекса». Забрать заказ можно из постаматов и пунктов выдачи «Яндекс.Маркета». Узнать о новинках интернет-магазина одежды можно, подключившись к сервису подписки «Яндекс Плюс».

KupiVIP – магазин, специализирующийся на продаже одежды и обуви, основан в 2008 году предпринимателем Оскаром Хартманном. На площадке можно найти более тысячи модных брендов. Маркетплейс сотрудничает с более чем 3 тыс. российских и зарубежных поставщиков и является оператором логистического комплекса в Московской области. KupiVIP работает в России, Белоруссии и Казахстане.

