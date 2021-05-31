«Евгений Онегин. Сожжённая глава»

«Его соратники сплошь гении и таланты. Один проект круче другого. Рядом с ним никогда не страшно, а захватывающе интересно», - главный редактор журнала «Сноб» Сергей Николаевич о Павле Каплевиче.

Новый проект известного продюсера и художника Павла Каплевича – грандиозная музыкальная премьера хоровой симфонии-действа для хора, оркестра и пяти солистов. Автор музыки – известный композитор Игорь Райхельсон, впервые выходящий на территорию синтетического жанра оперы.

«Евгений Онегин. Сожженная глава» — это необычная и изобретательная квинтэссенция вымысла и реальности, правды и мифа, достоверности и сенсации, окрашенная большим чувством любви к «нашему всему» -- Александру Сергеевичу Пушкину.

Проводниками в этот полумистический мир станут народный артист России, лауреат Государственной премии РФ, один из лучших чтецов страны Александр Филиппенко (Глас и Глаз народа) и знаменитый писатель, журналист Михаил Зыгарь, профессионально работающий с историческим материалом (партия Введения в оперу).

В постановке примут участие известные оперные исполнители, выступающие в лучших театрах мира: Светлана Касьян (сопрано), Екатерина Лукаш (меццо-сопрано), Михаил Петренко (бас), Алексей Исаев (баритон) и Иван Гынгазов (тенор).

Новую музыку Игоря Райхельсона в этот вечер исполнят музыканты Государственного академического симфонического оркестра России им. Е.Ф. Светланова и Государственной академической хоровой капеллы России им. А.А. Юрлова. Дирижером станет Филипп Чижевский, лауреат «Золотой Маски», известный своей экспрессивностью, точностью и вместе с тем оригинальностью интерпретаций музыкальных произведений.

Окутанная тайнами и загадками X глава «Евгения Онегина» долгое время считалась безвозвратно утерянной. Согласно общепринятой версии, Пушкин сжег рукопись еще в 1830 году, чтобы лишний раз не дразнить цензоров и власть, но на память оставил начальные четверостишия четырнадцати строф и почти полный текст еще трех, хитроумно их зашифровав. Ключ к шифру удалось подобрать лишь в начале XX века, а еще несколько десятилетий спустя ленинградский библиограф Д. Аль сообщил о сенсационной находке полного текста уничтоженной главы. Вот уже более полувека крупнейшие ученые, культурологи и литературоведы, включая Юрия Лотмана, спорят о том, подлинен ли обнаруженный текст или это талантливая мистификация и один из возможных вариантов реконструкции.

«Для меня степень достоверности всего текста не имеет решающего значения, ведь я занимаюсь оперным материалом, а это всегда своего рода условность. Главное – игровая суть, загадка, возможность создать новую вселенную и погрузиться в нее целиком», - говорит Павел Каплевич, автор проекта.

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