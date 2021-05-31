Россия снимает запрет на авиасообщение с рядом стран

Оперштаб по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции заявил о продлении до 21 июня ограничения авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за сложной эпидемиологической обстановки в этих странах, сообщает «Интерфакс».

Регулярное авиасообщение между Россией и Великобританией будет возобновлено со 2 июня, рейсы по маршруту Москва-Лондон будут летать три раза в неделю на взаимной основе. Такое решение оперштаб принял в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Великобритании.

С 10 июня возобновится авиасообщение между Россией и Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Также с 10 июня будет возобновлено чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва-Тирана один раз в неделю.

В оперштабе уточнили, что авиасообщение будет возобновлено по следующей схеме: Австрия (Москва - Вена два раза в неделю); Венгрия (Москва - Будапешт два раза в неделю); Ливан (Москва - Бейрут один раз в неделю); Люксембург (Москва - Люксембург один раз в неделю); Маврикий (Москва - Порт-Луи два раза в неделю); Марокко (Москва - Рабат два раза в неделю); Хорватия (Москва - Загреб два раза в неделю).

Сегодня, 31 мая, ТАСС со ссылкой на источники близкие к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом сообщил, что Россия сохранит запрет на авиасообщение с Турцией после 1 июня.

17 мая РБК со ссылкой на свои источники сообщил о телеграмме, которую получили агенты авиакомпании. «В связи с решением штаба при правительстве РФ о приостановлении регулярного воздушного сообщения с Турцией со 2 по 30 июня: по авиабилетам на отмененные рейсы действуют стандартные правила вынужденного обмена / возврата», – говорилось в ней. В оперативном штабе опровергли информацию о решении продлить ограничения на полеты в Турцию на июнь.

12 апреля, вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за вспышки инфицирования коронавирусом в этих странах. Исключение будет сделано двух рейсов в неделю по направлению Стамбул – Москва и вывозных рейсов.