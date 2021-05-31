Завод «Истра-Нутриция» отмечает 50-летие открытием новой производственной линии

Завод был основан в 1971 году и сегодня по праву считается одним из самых высокотехнологичных предприятий по производству детского питания в России. Вот уже 50 лет завод производит продукцию под известными марками детского питания «Малютка», «Малыш и Nutrilon.

Завод отвечает высочайшим европейским стандартам безопасности производства и качества выпускаемой продукции. Производственное и упаковочное оборудование, лаборатория, системы кондиционирования и очистки воздуха, – все на заводе отвечает самым современным европейским требованиям к качеству и безопасности, применяемым при производстве продуктов детского питания. Немаловажно, что предприятие работает в строгом соответствии с российскими и международными экологическими стандартами.

Завод «Истра-Нутриция»

Общая площадь завода превышает 11 гектаров. Это историческое предприятие в г. Истра, которое славится своими трудовыми династиями - у многих на заводе работали еще бабушки и дедушки, а сегодня успешно трудятся дети и внуки.

Производственные мощности предприятия в год: ~24 000 тонн молочной смеси и ~ 8000 тонн каш. 90% продукции завода поставляется на российский рынок, 10% экспортируется на рынки стран СНГ, преимущественно в Казахстан.

Сегодня, в честь 50-летия завода «Истра-Нутриция» запустилась новая производственная линия. В церемонии открытия приняли участие министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, вице-президент подразделения «Свежие молочные продукты и продукты на растительной основе» в странах СНГ, Турции и Ирана Чарли Каппетти, директор завода «Истра-Нутриция» Павел Певнев.

На новой производственной линии будут производиться детские молочные смеси Nutrilon в современной технологичной упаковке EasyPack. Локализация производства детских молочных смесей Nutrilon позволит оперативно реагировать на меняющиеся запросы рынка и еще больше снизит углеродный след - примерно на 10 %.

Екатерина Зиновьева, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области:

«Завод «Истра-Нутриция» – одно из самых высокотехнологичных предприятий своего профиля в России. Весь рабочий процесс полностью автоматизирован, что позволяет исключить влияние человеческого фактора и окружающей среды на конечный продукт, а учитывая, что это питание для новорожденных – продукт должен быть максимально безопасным. Производственные мощности завода позволяют ежегодно выпускать около 24 000 тонн молочной смеси и порядка 8000 тонн каш. Новая производственная линия, в которую было инвестировано 277 млн рублей, позволит увеличить мощности еще на 4 400 тонн готовой продукции в год», - рассказала Екатерина Зиновьева.

Глава регионального Мининвеста также отметила высокую инвестиционную активность в Подмосковье международной группы Danone, куда входит подразделение специализированного питания Nutricia, и гарантировала полное содействие инвестиционного блока подмосковного правительства в любых новых инициативах компании Danone.

Павел Певнев, директор завода «Истра-Нутриция»:

«Новая производственная линия – это следующий шаг инвестиций компании Danone в локализацию производства детского питания в России. Открывая новую линию, мы уменьшаем вред окружающей среде и упрощаем логистическую цепочку. А наши потребители получают привычные высококачественные смеси, но в более удобной современной упаковке. Завод «Истра-Нутриция» – это живой организм. За 50 лет предприятие стало вторым домом для многих жителей Истры, здесь работают целыми династиями. А для некоторых сотрудников работа на заводе стала отправной точкой в формировании семьи, и конечно, на нашей продукции выросло несколько поколений малышей».

О заводе «Истра-Нутриция»

Завод был построен в 1971 году и начал работу как предприятие по изготовлению молочной продукции. Но уже год спустя запустил производство детского питания и вывел на рынок первую российскую детскую молочную смесь «Малютка». Подразделение специализированного питания Danone, Nutricia пришла в Россию в начале 90-х и в 1995 году приобрела истринский завод, основав предприятие «Истра-Нутриция». После глобальной реконструкции производственного комплекса в 2012 году завод получил новое здание, новое европейское оборудование и высоко оснащенные лаборатории – аналитическую, микробиологическую и сенсорную. Сегодня на предприятии выпускаются детские молочные смеси Nutrilon, «Малютка», «Малыш», а также молочные и безмолочные каши. Производство на заводе в Истре полностью закрыто и автоматизировано, для того чтобы избежать влияния человека и окружающей среды на готовый продукт. Общая площадь завода превышает 11 гектаров. «Истра-Нутриция» - историческое предприятие, на котором работает более 150 человек.