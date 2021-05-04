«Катастрофа неизбежна»: моделирование НАСА показало, что Земля беззащитна перед столкновением с астероидом

Космические агентства крупнейших стран на основе компьютерных симуляций пришли к выводу, что на Земле пока не существует технологии, способной предотвратить столкновение с астероидом, который может стереть с ее лица, скажем, Европу или какой-нибудь другой континент.

Недельные учения НАСА, которые проводились при помощи компьютерных симуляций, моделирующих столкновение нашей планеты с гигантским астероидом, показали, что столкновение приведет, сообщает Independent, к неизбежной катастрофе. Причем, даже в том случае, если у человечества будет, например, шесть месяцев для подготовки. Гипотетический сценарий столкновения доказывает, что правительства крупнейших стран планеты не готовы к такого рода испытаниям.

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«Если подобный сценарий станет реальностью, то с учетом наших текущих возможностей мы не сможет запустить космический корабль в столь короткое время»,- заявили многие участники конференции, посвященной проблемам защиты Земли, которая проводилась под эгидой ООН.

Единственное, что смогут сделать власти за шесть месяцев, это эвакуировать район, на который упадет астероид. В компьютерной симуляции предполагалось, что это будет север Африки и южная часть Европы.

«После каждых таких учений мы узнаем больше о ключевых игроках в этой катастрофе, о том, кто и что должен знать и когда,- объясняет сотрудник управления НАСА по защите планеты Линдли Джонсон.- Эти учения в конечном счете помогают оборонному сообществу нашей планеты общаться друг с другом и с нашими правительствами, чтобы быть уверенными, что мы сможем действовать сообща в случае возникновения в будущем потенциальной угрозы столкновения».

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Илон Маск, комментируя результаты очередных учений, заявил, что это (отсутствие надежной защиты) является одной из многих причин, заставляющих человечество строить более мощные и современные ракеты».

SpaceX Маска недавно выиграла контракт НАСА на 2,89 млрд долларов на строительство космического корабля Starship следующего поколения для транспортировки людей и грузов в пределах нашей солнечной системы. В сочетании с ракетным ускорителем Super Heavy это будет самый мощный космический корабль в истории человечества, который, по словам Маска, теоретически сможет изменить траекторию движения приближающегося к Земле астероида.

Конечно, специалисты НАСА работают над технологиями защиты от астероидов. Проверка системы изменения траектории движения астероида (DART) намечена на вторую половину этого года. Корабль должен достичь астероида Диморфос диаметром 160 метров осенью 2022 года и попытаться изменить его орбиту.

«DART будет первой проверкой защиты Земли от небесных тел,- говорит руководитель проекта Андреа Райли.- Данные, полученные после его столкновения с Диморфосом, помогут ученым лучше понять, как мы сможем уменьшить потенциальную угрозу столкновения в будущем. Диморфос не представляет угрозы для нашей планеты, но он находится в идеальном положении для проверки технологии».

Астрономы НАСА находят каждую неделю около 30 новых потенциально опасных космических объектов (NEO), которые теоретически могут представлять угрозу для Земли. На данный момент американское космическое агентство следит приблизительно за 25 тысячами NEO.