В ЕС разрешили использование мучного червя в качестве пищевого продукта

Лягушачьи лапки в панировке из молотых сушеных червей могут стать новым кулинарным шедевром европейской высокой кухни после того, как Европейский Союз впервые одобрил использование мучного червя в пищевой промышленности, пишет Bloomberg.

Сушеный желтый мучной червь теперь может продаваться во всех 27 странах ЕС после решения, принятого на основании экспертизы безопасности пищевых продуктов, сообщила Европейская комиссия во вторник.

Официальные лица ЕС полагают, что муку из червей можно использовать в качестве протеина для печенья, макаронных изделий или выпечки, ссылаясь на то, что миллионы людей во всем мире уже едят насекомых. Главные компоненты продукта - белок, жир и клетчатка.

Сторонники нового продукта отмечают, что это более экологически чистая альтернатива выращиванию крупного рогатого скота и другим источникам белка. Согласно отчету, опубликованному ранее в этом году, к 2027 году рынок съедобных насекомых достигнет 4,6 миллиарда долларов США.

Мучных червей выращивают на специальных фермах и кормят пшеничной мукой или отрубями, хотя они всеядны. При сборе урожая личинки кидают в кипящую воду на пять минут, а затем сушат в печи, упаковывают и отправляют на хранение.

Около 11 других продуктов из насекомых ожидают экспертизы безопасности пищевых продуктов в ЕС.

«Потребители сами решают, хотят они есть насекомых или нет», - говорится в сообщении ЕС. «Использование насекомых в качестве альтернативного источника белка не является чем-то новым».