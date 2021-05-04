ФАС потребовала от застройщиков обосновать рост цен на недвижимость

Российская Федеральная антимонопольная служба потребовала от застройщиков предоставить обоснование роста цен на недвижимость в период за последние несколько лет, передает ТАСС, ссылаясь на письмо ведомства.

«Вашей организации необходимо в срок до 30 апреля представить обоснование причин роста цен за 1 кв. м объектов жилого и нежилого назначения (отдельно по каждому виду объектов) с 2019 г. по настоящее время», – говорится в письме территориального органа ФАС, направленного одному из застройщиков.

Также в документе выдвигается требование к застройщикам по предоставлению сведений о том, из чего складывается стоимость одного квадратного метра жилья в процентном соотношении. Также ФАС требует обосновать с точки зрения экономики и технологии установленные цены на квадратный метр недвижимости на объекты, находящиеся на территории одного района и на одном этапе строительства.

В ФАС сообщают, что сведения необходимы службе для анализа динамики цен на рынке жилищного строительства и установления причин их роста.

Ранее провести проверку до 15 мая поручил службе президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства. Он дал поручение ведомству проверить обоснованность роста цен на жилье во всех субъектах.

