Как выбрать рентгеновский аппарат

При выборе рентген-аппарата необходимо учитывать множество критериев, в том числе:

размер располагаемого бюджета;

число требуемых функций;

наличие места для размещения проявочной машины;

условия, в которых планируется использовать рентгеновский аппарат;

планируемая частота перемещения или перевозки рентгеновского аппарата.

Если рентгеновский аппарат планируется эксплуатировать в пределах одного рабочего помещения, то нужно покупать стационарное оборудование. При наличии планов часто перемещать рентгеновский аппарат следует приобрести передвижную установку.

Использование переносного устройства особенно актуально для машин скорой помощи: за счет своей компактности и небольшого веса оно прекрасно подходит для работы во время выездов. Но при этом надо отметить ограниченность сферы использования такого оборудования. Из-за упрощенного функционала и малой мощности переносные рентгеновские аппараты заметно уступают по своим возможностям стационарному оборудованию. Передвижные рентгеновские установки прекрасно приспособлены к работе в палате. Они сочетают в себе небольшие размеры с высокой производительностью.

Средняя мощность передвижного рентгеновского аппарата составляет от 12,5 до 32 киловатт, тогда как у стационарного устройства минимальная мощность равна 40 киловатт. Величина мощности также зависит от изготовителя.

При отсутствии возможности оснастить рабочее место стационарным рентгеновским аппаратом следует выбрать палатное устройство мощностью от 32 киловатт. В кабинетах, где имеются все требуемые условия для полноценной работы, устанавливаются стационарные рентгеновские комплексы.

Стоимость рентгеновской установки определяется следующими факторами: