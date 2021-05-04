Каким будет рынок золота в 2021 году

По его итогам золото оказалось одним из самых прибыльных активов, что обусловлено комбинацией низких процентных ставок и высокого риска. Благодаря одной из наиболее низких просадок этот актив помогал инвесторам минимизировать убытки и управлять волатильностью своих портфелей.

После достижения к началу августа минувшего года исторического максимума в $2067 за унцию цена на золото в дальнейшем консолидировалась ниже этой уровня, но оставалась выше $1850 за унцию на протяжении большей части второго полугодия. Причем по ряду признаков можно сделать вывод, что во втором полугодии динамика цен на золото была в большей степени связана с инвестиционным спросом на физические активы (золотые монеты и слитки), а не с действиями спекулянтов на фьючерсном рынке.

Аналитики https://www.ccb.ru/ прогнозируют сохранение устойчивого инвестиционного спроса на этот драгоценный металл и увеличение его потребления по мере восстановления экономики, в особенности на развивающихся рынках. Ниже приведены мнения экспертов, работающих в крупнейших мировых инвестиционных банках, относительно вероятной динамики цен на золото в 2021 году.

Сэмюэл Бирман из Capital Economics считает, что цены на золото останутся на высоких уровнях, поскольку низкие процентные ставки в США будут поддерживать спрос на этот металл. Он ожидает стабилизации цен на уровне примерно $1900 за унцию до конца 2021 года.

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs установили целевую цену на золото на 2021 год на уровне $2300 за унцию. Они ожидают продолжения ослабления американской валюты на фоне роста инфляции и увеличения розничного спроса на этот драгоценный металл на развивающихся рынках.

Эксперты Ситибанка выразили точку зрения, согласно которой цена на золото вырастет в 2021 году до рекордных $2275 за унцию.

Специалисты австралийского банка ANZ полагают, что рыночная стоимость золота в 2021 году достигнет $2300 за унцию.

Главный аналитик по драгоценным металлам инвестиционного банка HSBC Джим Стил предсказывает, что средняя цена на золото в 2021 году составит $1965 за унцию, при этом в течение определенного времени она будет оставаться на уровне примерно $2000 за унцию, а в течение другого времени – ниже $1900 за унцию.

Таким образом, большинство ведущих аналитиков ожидают сохранения высоких цен на золото в 2021 году. Однако значительное удорожание этого драгоценного металла в ближайшей перспективе они считают маловероятным.