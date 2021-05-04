Опрос показал, хотят ли россияне возвращаться в офис

Только 4% сотрудников отечественных компаний хотели бы вернуться в офис после завершения пандемии, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости. При этом большинство россиян положительно относятся к опыту удаленной работы.

В опросе приняли участие около тысячи жителей крупных городов России. Более половины опрошенных (54%) за последний год работали удаленно на постоянной основе. Ещё 22% респондентов работали дома приблизительно полгода, периодически возвращаясь в офис, остальные 24% стали удаленными сотрудниками несколько месяцев или менее, в периоды серьезных ограничений.

По заявлению 41% опрошенных, после завершения всех ограничений по коронавирусу они смогут работать несколько дней из дома в неделю. Еще 36% работодатели позволят перейти на полностью удаленный формат. 60% специалистов заявили, что готовы работать из дома настолько часто, насколько это будет возможным. Еще 35% намерены брать дни работы на дому время от времени. И только 4% признались, что хотели бы работать из офиса так часто, как только это будет возможно.

«Подавляющее большинство опрошенных (88%) позитивно оценивают опыт удаленной работы. Из них 45% отмечают, что дистанционный формат привлекал их всегда, а 43% открыли его преимущества только в течение прошедшего года», - сообщают авторы исследования.

Они считают, что в скором времени офисный формат работы в традиционном его понимании, скорее всего, уйдет в прошлое, поскольку растет спрос на расширение практики удаленной работы, который формировался еще до пандемии.

«Сейчас гибкий подход становится почти обязательным требованием со стороны кандидатов при выборе работы», - напомнил управляющий директор по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч.

