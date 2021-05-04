Pandora откажется от натуральных алмазов в производстве ювелирных изделий

Крупнейший производитель ювелирных изделий в мире Pandora A/S перестанет использовать добытые натуральные алмазы в рамках более широкой стратегии по отказу от сырья, связанного с неэтичными методами производства, сообщает Blоomberg.

Несмотря на десятилетия реформ, мировой рынок ювелирных изделий не смог преодолеть репутационные потери, связанные с нарушением прав работающих на шахтах и ​​фабриках. Чтобы решить эту проблему, Tiffany & Co. в прошлом году начала предоставлять клиентам подробную информацию о недавно добытых, индивидуально зарегистрированных алмазах, отслеживая путь камня от рудника до потребителя.

Компания Pandora, базирующаяся в Копенгагене, заявила во вторник, что теперь будет использовать только алмазы, произведенные в лабораториях. Компания собирается выпустить свою первую коллекцию с использованием искусственных камней в Великобритании и выйдет с этой продукцией на другие рынки в 2022 году.

Решение отказаться от добычи алмазов было принято менее чем через год после того, как Pandora пообещала перестать использовать недавно добытые золото и серебро в своих украшениях. К 2025 году все его производство будет использовать только переработанные драгоценные металлы в рамках плана по обеспечению углеродно-нейтрального баланса в течение четырех лет.

Изготовленные в лаборатории бриллианты Pandora выращиваются из углерода, с использованием в среднем более 60% возобновляемой энергии, в следующем году этот показатель вырастет до 100%.

Как отмечает Blоomberg, следует отметить еще два фактора, которые объясняют стратегию ювелирного гиганта. Многие банки отказываются инвестировать в компании, которые не соответствуют новым экологическим, социальным и корпоративным стандартам. Другая причина отказа от натуральных алмазов - стоимость синтетических аналогов в три раза ниже.