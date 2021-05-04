Ректор ВШЭ рассказал про переход среднего класса в период пандемии «в бедность»

Значительная доля представителей среднего класса за период пандемии коронавируса перешла не в «протосредний класс», а «в бедность», рассказал в интервью телеканалу РБК ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Ученый уверен, что переход представителей среднего класса в категорию бедных является «взрывоопасным с политической точки зрения». По его мнению, падение доходов среднего класса ведет к отсутствию в России существенного увеличения темпов экономического роста.

Не предоставление среднему классу, у которого в период пандемии «пропали источники существования», государственной поддержки ректор ВШЭ назвал «дефектом нашей политики». Он назвал также одним из главных вызовов для страны падение реальных доходов населения, справиться с которым традиционными методами не удастся. То есть, «самые слабые» остаются без поддержки, резюмировал ректор.

Ранее о постоянной борьбе с бедностью заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Чиновник заявил, что процессу мешают различные факторы. По его словам, борьба с бедностью является «абсолютнейшим приоритетом» президента России Владимира Путина и правительства.

