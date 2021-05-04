Курс доллара: первые майские торги для рубля прошли на позитиве

Курс доллара снижается к рублю в ходе первых майских торгов на Мосбирже. Торги для отечественной валюты начались с отметок 75,16 рубля за доллар и 90,39 рубля за евро, и к 17:00 мск ей удалось укрепиться до 74,74 рубля за доллар и 89,88 рубля за единицу европейской валюты. Сам индекс доллара DXY за этот период несколько скорректировался (с 91,29 до90,97пункта).

«В начале утренней сессии рубль пытался развить восходящее движение на позитивном внешнем фоне, но затем сдал позиции, обновив недельный минимум к доллару. После открытия основных российских торгов глобальные площадки просели, однако нефть ускорила рост, вызвав укрепление рубля», - комментирует движения валюты аналитик БКС Дмитрий Бабин.

«Вчера в наше отсутствие нефтяные цены также закрылись в хорошем плюсе, что в основном и обеспечило нам позитивный старт недели. Большинство рынков акций завершило предыдущую сессию около локальных минимумов. Негативом стало еще одно заявление чиновника ФРС, намекающее на возможность скорого ужесточения монетарной политики американского регулятора», - подчеркнул он.



Краткосрочно рубль будет двигаться в коридоре 74.7 — 75.4 в паре с долларом и 89.8 — 90.7 в паре с евро.

Курс доллара

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