С 2020 года власти РФ лишили гражданства около 280 человек

С 2020 года около 280 человек, ранее получивших российское гражданство, лишились его, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-центр МВД России.

«С 2020 года по настоящее время почти 280 человек были лишены ранее приобретенного гражданства РФ», – говорится в сообщении. В общей сложности российскими гражданами стали в 2020 г. более 656 тыс. человек.

В ведомств пояснили, что лишиться российского гражданства могут иностранные граждане, если на этапе его получения представили подложные документы или заведомо ложные сведения о себе, а также в случае, если новые граждане РФ не намерены нести обязанности, установленные российским законодательством. Также иностранцы могут лишиться российского гражданства, если они ведут деятельность, которая представляет угрозу основам конституционного строя России. При этом все факты, доказывающие использование подложных документов или сообщения заведомо ложных сведений устанавливаются в ходе судебного разбирательства, объяснили в министерстве. При установлении данных фактов гражданство России утрачивается человеком, в отношении которых возбуждены соответствующие судебные дела.

В 2020 году гражданами России стали 656,3 тыс. человек, что является максимальным показателем как минимум за последние 20 лет, подсчитали в международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В основном гражданами России становились жители Таджикистана, Казахстана, Армении и Узбекистана.