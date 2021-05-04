Советы перед покупкой вашего первого тепловизора

На рынке доступно огромное количество разнообразных приборов этого рода, наиболее популярные из которых вы можете найти на сайте Пулсар. Но, как выбрать свой первый тепловизор? На что необходимо обращать внимание? Давайте вместе попробуем ответить на этот вопрос.

Перед тем, как совершать покупку

Перед тем, как совершать покупку – задайте себе один единственный вопрос: «Как я буду применять в быту этот прибор?». Ответ на этот вопрос даст вам ключевые параметры для дальнейшего поиска наиболее подходящего для вас вида тепловизора.

Ведь, совершенно очевидно, что для охотничьих целей лучше всего подойдет какой-либо прицел ночного видения, а для простого наблюдения за явлениями дикой природы лучше всего будет использовать разнообразные тепловизорные бинокли. Если вы ищите некоторый промежуточный вариант или хотите использовать прибор для разных целей, то лучше всего – присмотритесь к тепловизорному монокуляру.

На что необходимо обращать внимание

Очевидно, что одним из ключевых аспектов, которые необходимо анализировать при поиске наиболее подходящего прибора является его цена. После того, как вы ответили себе, какой именно прибор вы хотите получить в свое распоряжение – необходимо будет сориентироваться с его ценой. На данный момент на рынке доступно огромное количество моделей цены на которые варьируют от 50 до 1 000 долларов США и выше. Среди других параметров нужно обращать внимание на:

Корпус

Расширение матрицы

Дополнительные функции.

При непосредственной покупке тепловизора попросите консультацию у специально обученного работника. Задайте ему все возникшие у вас вопросы и на основании его ответов, а также имеющихся у вас запросов и полученной ранее информации выберите наиболее подходящий для вас вариант. А ниже – давайте обсудим основные моменты упомянутых выше аспектов выбора тепловизора.

Корпус

Корпус тепловизора – один из основных моментов, создающих все необходимые условия для удобства его дальнейшего использования. Например, если корпус рассчитан под использование праворуким человеком, его будет крайне неудобно использовать левше. Верно и обратное.

Необходимо обратить тщательное внимание на материал, из которого изготовлен прибор. Ведь очевидно, что прибор, корпус которого состоит из дешевого пластика, гораздо проще будет разрушить и привести в негодность влагой, сыростью и прямыми ударами, чем прибор, корпус которого создан из твердых не поддающихся разрушению материалов.

Расширение матрицы

Современные тепловизоры имеют расширение матрицы вплоть до 1280 х 720 пикселей, что на порядок выше, чем у тех, что впускались еще всего пару десятков лет назад. Подобное разрешение позволяет добиться невероятно качественной, устойчивой и красивой картинки даже на расстоянии вплоть до 1 000 метров. Не лишним будет также выяснить и то, каким образом изображение будет транслироваться с матрицы на экран этого устройства. В некоторых случаях может понадобиться также и покупка отдельного экрана для трансляций.

Обязательно задайте консультанту вопрос относительно расширения жидкокристаллического экрана, на который будет транслироваться изображение. Ведь при слишком большой разнице качество изображения будет значительно страдать и в результате, даже если расширение матрицы экрана будет высоким, в результате может получиться плохое, нечеткое и некачественное изображение.

Дополнительные функции

Важнейшая функция, которая доступна практически в каждом современном тепловизоре – это запись того, что происходит на экране. С ее помощью можно, например, делать домашние видео о том, как происходил процесс охоты, предоставлять видео-отчеты по узкоспециализированной работе, а также демонстрировать кадры с вашими натуралистическими изысканиями на всеобщее обозрение.

Отдельно необходимо заметить, что большая часть современных приборов подобного типа в обязательном порядке имеет встроенную функцию фотографирования, которая тоже очень часто бывает полезной.

Среди отличительных функций, характерных только для какой-то конкретной линейки можно выделить, например, «картинку в картинке», которая доступна у тепловизоров «Pulsar». С ее помощью, например, можно выводить небольшую картинку в углу экрана, которая будет демонстрировать альтернативное главному изображение, что призванно помочь в процессе охоты а также в любых других делах, задуманных пользователем.

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