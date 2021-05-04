Эксперты все увереннее говорят о начале сырьевого суперцикла

В последние недели набирает все большую силу мощное ралли на рынке сырьевых товаров. Все больше трейдеров считают, что восстановление крупных экономик проходит в паре с так называемым «суперциклом», т.е. ростом цен практически на все виды сырья. Сильный спрос на сырье китайской экономики, программы помощи своим экономикам правительств многих стран и, в первую очередь, в Соединенных Штатах, и усиливающиеся ставки на «озеленение» глобальной экономики подняли цены на самые разные виды важного сырья на заоблачные высоты, пишет Financial Times.

Цены на железную руду, ключевой ингредиент в выплавке стали, палладий, используемый автопроизводителями для снижения вредных выбросов в атмосферу, и древесину достигли на прошлой неделе рекордов.

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Не отстают и сельскохозяйственные виды сырья – резко выросли цены на зерновые, масличные культуры, сахар и молоко. Впервые за 8 лет бушель (приблизительно 25 кг) кукурузы стоит дороже 7 долларов.

Глава Cargill Алекс Санфелью считает, что высокие цены на сельскохозяйственное сырье долго не продержатся. Однако другие эксперты считают, что рекордно высокими цены на сельхозкультуры будут оставаться от 6 до 12 месяцев.

«Даже не припомню, было ли что-то подобное когда-либо раньше,- не скрывает удивления исполнительный директор шведской компании SCA Ульф Ларссон, прибыль которой в первом квартале выросла на 66%.- Мы сейчас находимся в эпицентре идеального шторма».

Цена на один из важнейших для экономики металлов – медь впервые после 2011 года поднялась выше 10 тыс. долларов за тонну, а на соевые бобы достигла восьмилетнего максимума. Сырьевой индекс S&P GSCI, отражающий динамику цен на 24 вида сырьевых товаров, в этом году уже вырос на 24%.

Дополнительное давление на цены на отдельные виды сырья, по мнению аналитиков, оказывает пандемия, разорвавшая многие цепочки поставок. Большую роль в настроениях трейдеров и в росте цен на сырье играют и многотриллионные программы помощи американской экономике, которые продавливает президент Байден.

«Президент Байден предложил две дополнительные программы помощи вдобавок к уже принятой программе, - объясняет главный экономист Trafigura Саад Рахим. - Даже если одна из них будет принята, это даст еще один мощный толчок этому процессу (ралли цен на рынке сырья). Думаю, это только начало».

Ралли способствуют также менеджеры инвестиционных фондов, которые ищут активы, способные защитить вложения от растущей инфляции. Ими сейчас, как нетрудно догадаться, все чаще оказывается сырье.

Эксперты предсказывают резкое усиление давления на цены на сырье, если удастся быстро взять под контроль ситуацию с пандемией в Индии и третья азиатская экономика тоже начнет быстро восстанавливаться.

Рванули цены и на сырье, необходимое для производства аккумуляторов для электромобилей. Так, карбонат лития в Китае после почти трехлетнего снижения сейчас стоит, по данным Benchmark Mineral Intelligence, более чем на 100% дороже, а неодимовый оксид, используемый в электромоторах, и кобальт, который применяется в производстве аккумуляторов – почти на 40% дороже.

То же самое можно сказать и о сырье, применяемом в производстве традиционных «бензиновых» автомобилей. Например, цены на палладий, необходимый для фильтрах по очистке выхлопных газов, превысили в прошлую пятницу рекордные 3 тыс. долларов за унцию.

Не выбиваются из общей картины роста и цены на «черное золото». Все четыре месяца этого года они в целом не опускаются ниже 65 долларов за баррель. Экономисты Goldman Sachs на прошлой неделе опубликовали прогноз, согласно которому во второй половине года баррель нефти может стоить 80 долларов.