В Германии заявили о возможности строительства «Северного потока - 2» с конца мая

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) считает возможным возобновить в конце мая строительство «Северного потока - 2» , передает ТАСС, ссылаясь на представителя регулятора. Строительство было приостановлено из-за иска природоохранной организации Союз защиты природы (NABU).

«С конца мая строительство может быть возобновлено», - сообщили в ведомстве, отметив, что поданный иск «имеет приостанавливающее действие» лишь в отношении разрешения BSH, которое было выдано в середине января 2021 года.

В пресс-службе регулятора пояснили, что еще в 2018 году было выдано постоянное разрешение на укладку «Северного потока — 2» с конца мая до конца сентября текущего года.

Ранее NABU подал иск в административный суд Гамбурга, оспаривая выданное в январе 2021 г. разрешение на строительство газопровода. 13 апреля текущего года аналогичный иск подала природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH). В заявлениях экологи указывают на «значительный экологический ущерб», который несет трубопровод региону.

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