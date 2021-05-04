Число жертв в Мехико в результате обрушения метромоста выросло до 20 человек

В Мехико в результате обрушения метромоста на 12-й линии метро между станциями Оливос и Нопалера погибли 20 человек, передает телеканал Milenio, ссылаясь на мэра мексиканской столицы Клаудию Шейнбаум.

«Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум заявила, что 20 человек погибли, 49 госпитализированы», – говорится в сообщении. Еще 70 человек в результате происшествия пострадали. Первоначально городские власти сообщали о 13 погибших и 70 пострадавших. В настоящее время на месте трагедии спасательная операция продолжается, работают бригады скорой медицинской помощи, пожарные и спасатели.

Как уточняет El Universal, метромост обрушился из-за столкновения автомобиля с одной из его опор в то время, как помосту проходил поезд. Отмечается, что среди двух десятков погибших есть несовершеннолетние. Шейнбаум также сообщила, что семь пострадавших в результате инцидента находятся в больницах в тяжелом состоянии.

Специалисты рассказали, что основной причиной обрушения мостов являются ошибки при их проектировании, а также обрушения мостов случаются вследствие чрезмерного износа.

