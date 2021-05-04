В S7 заявили о планах создания нового лоукостера

В S7 Group, владельцем которого является бизнесмен Владислав Филев, заявили о планах создания авиакомпании-лоукостера, сообщают «Ведомости», ссылаясь на три источника в авиаотрасли. Информацию подтверждает представитель S7, который рассказал, что сейчас проводится оценка целесообразности запуска лоукостера.

«В настоящее время S7 Group ведет переговоры с Airbus и Boeing о лизинге самолетов», - сообщили в S7. Источник отмечает, что проект лоукостера будет запущен, «только в случае, если будет понимание, высокой бизнес-эффективности новой авиакомпании».

При этом сама авиакомпания S7 не планирует менять текущую бизнес-модель и переходить в лоукост-сегмент. Подробности проекта в компании не раскрыли.

На сегодня для рассмотрения данного проекта в Минтрансе создана рабочая группа с участием сотрудников S7. Возглавляет группу гендиректор авиакомпании Антон Еремин, рассказал один из источников «Ведомостей». При этом в министерстве на запросы издания не ответили. Ранее глава ведомства Виталий Савельев заявлял о планах создания нового лоукостера в средней полосе России в срок до 2022 года. Предполагается, что перевозчик сможет разгрузить Московский авиаузел. В проекте планируется участие Сбербанка, заявлял министр. Однако позже в финансовой организации заявили, что у проекта нет больших коммерческих перспектив. На сегодня в России работает один авиалоукостер - входящая в группу «Аэрофлот» «Победа».

