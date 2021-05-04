Юристы предупредили о санкциях за досрочное погашение кредита

Кредитные договоры, как правило, предусматривают возможность для заемщика досрочно погасить кредит. Такое право, начина с 2011 года, предоставляют все банки без дополнительных платежей или комиссий, рассказал агентству «Прайм» адвокат, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев.

В случае отсутствия в договоре соответствующего пункта по погашению кредита раньше срока, заемщик должен оповестить банк о своем намерении погасить остаток кредита досрочно не менее, чем за 30 дней. При этом, по словам эксперта, не все кредитные организации соблюдают добровольно данные требования закона. Часто заемщик, который намерен досрочно погасить кредит, может услышать от служащего банка о начисленных пени за якобы нарушение договора.

«Банки не имеют права отказать клиенту в намерении погасить свой долг досрочно. Поэтому если сотрудники банка отказываются принять у вас заявление или препятствуют вам каким-то другим способом, просите обосновать их действия в письменном виде», - отметил в беседе с агентством управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

В случае, если заемщику начислен штраф за досрочное погашение кредита, тот имеет право оспорить решение банка, обратившись в суд с требованием вернуть комиссию или штраф. Банк обязан это сделать согласно статье 809 Гражданского кодекса России.

