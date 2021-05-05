Байден надеется на встречу с Путиным в июне

Президент США Джо Байден надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным в июне текущего года в ходе своей поездки в Европу, сообщил американский лидер в ходе брифинга.

«Это мои надежды и ожидания. Мы над этим работаем», – сказал Байден в ходе ответов на вопросы журналиста о планах по встрече с Путиным.

Ранее 13 апреля Байден в ходе телефонного разговора предложил Путину встретиться на саммите в третьей стране в ближайшие месяцы и обсудить весь спектр российско-американских отношений.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал также, что встреча может пройти летом, однако конкретная дата пока неизвестна. Вскоре после этих переговоров Байден подписал указ о введении новых санкций против России, которые в Кремле назвали враждебными шагами со стороны США, мешающими Москве проанализировать предложение Байдена о проведении переговоров с президентом Путиным.

Песков тогда заявил, что США предлагают говорить о взаимодействии во всех областях только на словах, а при этом их действия демонстрируют враждебный настрой со стороны Вашингтона к России.