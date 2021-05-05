БКС спрогнозировал рост цены акций «Роснефти» на 15-20%

В долгосрочной перспективе акции Роснефти» могут подорожать на 15-20%, говорится в отчете БКС «Роснефть».

«Сформированное движение достигло среднесрочных целей роста в области 548–560. Еще остается глобальная цель роста на уровне 620–650», —говорится в обзоре сервиса.

В настоящее время акции компании стоят около 540 руб. за ценную бумагу, однако, как считают аналитики БКС, в ближайшие дни котировки могут вырасти до 548-552 руб. за бумагу.

«Роснефть» стала первой нефтяной компанией, чьи акции достигли отметки, которая наблюдалась до февральско-мартовской распродажи. До этого котировки «Роснефти» смогли подняться с минимумов ноября прошлого года на 69%.

Ранее аналитики Газпромбанка повысили целевую стоимость акций «Роснефти» на 30% — с $7,8 до $10,1 за бумагу, указав, что акции «Роснефти» с начала года подорожали на 30%. И это, по словам специалистов, не верхняя планка, бумаги обладают существенным потенциалом роста стоимости в связи с реализацией проекта «Восток Ойл», информация о котором привела к притоку инвесторов в акции «Роснефти».