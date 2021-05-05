Главы МИД G7 в Лондоне три часа обсуждали Россию и Китай

В ходе встречи глав МИД стран G7 на пленарном заседании в Лондоне больше всего времени ушло на обсуждение России и Китая, рассказал журналистам в ходе брифинга представитель Госдепартамента США высокого ранга.

«Мы начали в 8:45 утра и прошли полуторачасовое обсуждение Китая, а затем небольшие сессии, 30-минутные сессии по Мьянме, Ливии, Сирии; час и 30 минут о России», – уточнил чиновник.

На встрече глав МИД «большой семерки» присутствовал госсекретарь США Энтони Блинке, который после заседания отправится в Киев, где провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским и другими официальными лицами. В ходе переговоров представитель администрации США подтвердил непоколебимую поддержку американской стороной суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее Блинкен заявил, что США и их партнеры настроены на более конструктивное отношение с Россией, однако Москва должна выполнять свои международные обязательства.



