Компартию России обвинили в работе на Компартию Китая

Партия «Родина» обратилась в Минюст РФ с просьбой проверить, не исполняют ли КПРФ и ее лидеры функции иностранных агентов. В партии Алексея Журавлева считают, что в партии Геннадия Зюганова слишком увлечены китайской моделью, а сотрудничество КПРФ с КПК сильно похоже на лоббирование интересов Пекина.

«В соответствии с российским законодательством об иностранных агентах, этим статусом должны быть наделены активно сотрудничающие с китайской администрацией Г.А.Зюганов, Ю.В.Афонин, Л.И.Калашников, А.Е.Клычков, В.В.Кумин, А.В.Куринный и некоторые другие высокопоставленные члены ЦК КПРФ. Полагаем необходимым строго придерживаться норм закона, согласно которым иностранные агенты не могут работать на госслужбе и иметь доступ к государственной тайне, должны отчитываться перед Министерством юстиции РФ о своей деятельности и расходовании средств, полученных из-за границы, а любое упоминание данных лиц в СМИ и соцсетях должно сопровождаться указанием на то, что эти политики исполняют функции иностранных агентов», — говорится в письме от имени Бюро президиума «Родины» на имя министра юстиции Константина Чуйченко.

По мнению «Родины», в пользу подозрений, что КПРФ превратилась в российский филиал правящей в Китае партии, говорит следующее:

лидеры КПРФ регулярно бывают в Китае, где выступают с лекциями и получают гонорары за некие книги, совершенно неизвестные на родине. Это, по мысли заявителей, является завуалированной формой взятки, когда и взяткодатель, и взяткополучатель маскируют совместную преступную деятельность под правомерные акты поведения;

один из внуков Геннадия Зюганова изучил китайский язык, получил образование и постоянно проживает в КНР под видом «стажировок»;

Геннадий Зюганов готовится отпраздновать 100-летие компартии Китая;

в 2018 году экс-губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко провел 124 дня в поездках в Китай.

Авторы письма в Минюст проводят указывают также, что Компартия Китая на самом деле представляет интересы не пролетариата, а крупной буржуазии и «состоит из беспринципных нуворишей и олигархов». Подписанты утверждают: «Геннадий Зюганов и его ближайшие компаньоны по корпорации КПРФ видят Россию дойной коровой на службе Китая» и собираются «бросить Россию в китайскую топку».

По мнению авторов обращения, Геннадий Зюганов связан с руководством КПК настолько тесно, что фактически превратился в лоббиста интересов китайского руководства. Следовательно, полагают они, он подпадает под определение иноагента, которое содержится в соответствующем российском законе, вступившем в силу в конце 2020 года.

В декабре 2019 года был подписан меморандум о сотрудничестве между КПРФ и Компартией Китая

Закон определяет в качестве иностранного агента физическое лицо, «если оно осуществляет на территории РФ в интересах иностранного государства политическую деятельность и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ».

Согласно закону, человека можно признать иноагентом, если он получает из-за рубежа деньги, имущественную или организационно-методическую помощь. Граждане — иностранные агенты должны подать заявку о включении их в соответствующий реестр, после чего раз в полгода давать отчет о своей деятельности и о тратах зарубежных средств. Закон запрещает таким людям работать на государственной и муниципальной службе или иметь доступ к гостайне.

КПРФ не намерена помогать «Родине»

Интересно, что свое обращение в Минюст от имени «Родины» члены бюро президиума партии опубликовали не на ее официальном сайте, а на страницах в Telegram и в Bконтакте.

Член президиума Федор Бирюков объяснил Expert.ru, что письмо в Минюст не размещено на официальном партийном ресурсе из-за того, что сотрудники аппарата партии находятся на майских каникулах (впрочем, предположил он, как и зюгановские партийцы, поскольку никакого ответа от них до сих пор не последовало).

«В письме выражено мнение части наших партийцев, на которое мы хотим обратить внимание общества. Наши люди задаются вопросом: не представляет ли вторая по численности партия страны чуждые этой стране интересы? Именно общество, избиратели являются основным адресатом нашего письма, и мы не считаем нужным придавать ему какой-то официозный статус», — пояснил Бирюков.

Он сообщил, что текст открытого обращения составляли несколько членов бюро президиума (менее пяти человек) по своей личной инициативе. Тем не менее, руководство партии не будет дезавуировать обращение, поскольку оно отражает мнение большинства членов «Родины». Авторы в первую очередь ждут ответа даже не от Минюста, а от КПРФ, «с целью пробудить дискуссию», — уточнил Бирюков.

Однако в самой КПРФ ожидания, что коммунисты пойдут на дискуссию с патриотами, развеяли без тени сомнения.

«Мы не собираемся делать политическую рекламу партиям второго ряда, на которую они, вероятно, рассчитывают. Мы прекрасно понимаем, что «Родина» с одной стороны пытается таким способом раскрутиться за счет огромной популярности КПРФ, которая еще больше выросла после недавнего съезда, поставившего амбициозные задачи. А с другой — выполняет заказ определенных политтехнологических структур, которые после съезда организовали атаку на нее со всех сторон», — сказал Expert.ru пресс-секретарь Геннадия Зюганова, депутат Госдумы Александр Ющенко.

Он назвал смехотворными обвинения КПРФ в сотрудничестве с КПК, подчеркнув, что это — нормальная часть политической работы партии, которую никто и не думает скрывать.

Встреча членов ЦК КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым с делегацией ЦК Коммунистической партии Китая

«Наша партия сотрудничает и с компартией Китая, и с компартией Кубы, и с компартией Вьетнама, и т. д. Давайте на этом основании обвиним КПРФ в том, что мы являемся агентами всех этих стран», — резюмировал пресс-секретарь лидера КПРФ.

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Письмо «Родины» в Минюст действительно выглядит как часть более широких усилий по дискредитации КПРФ, соглашается доцент кафедры политических технологий Государственного университета управления Олег Яхшиян.