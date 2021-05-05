Лоукостер «Победа» анонсировал возобновление полетов в Рим

Компания «Победа» объявляет о возобновлении полетов из Москвы в Рим с 12 июня, передает пресс-служба лоукостера.

«Полеты возобновятся 12 июня из аэропорта Внуково и будут выполняться один раз в неделю – по субботам», – говорится в сообщении. Предварительная продажа билетов на рейсы уже открыта.Направление Москва-Рим стало вторым в географии полетов «Победы» в Италию, - летом лоукостер также будет выполнять рейсы из Москвы в Бергамо (Милан).

Регулярное авиасообщение между Италией и РФ было прервано в связи с началом коронавирусной пандемии. Сохраняются грузопассажирские рейсы, на которые приобрести билеты могут только ограниченные группы россиян, а именно имеющие вид на жительство в Евросоюзе, высококвалифицированные медицинские работники, студенты, сотрудники дипмиссий или граждане, которым требуется медицинская помощь.

Ранее открытие Италии для туристов 2 июня – в День Республики анонсировал посол Италии в России Паскуале Терраччано. Напомним, Италия была одной из первых стран, в которых эпидемия коронавируса приобрела широкие масштабы.

