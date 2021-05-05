Большинство туристов, посетивших Мальдивы в начале мая, прибыли из России

Большинство посетивших курорты Мальдив в начале мая - граждане России, сообщает Министерство туризма страны.

22% всех зарегистрированных прибытий в первые дни мая были из России, на втором месте по этому показателю Индиия (21%), где сейчас наблюдается вспышка коронавируса, третье место занимает Украина - 5,5%, затем следуют Германия (5,2%) и Казахстан (4%). До пандемии большинство туристов прибывало на острова из Китая. Сейчас Поднебесная не входит даже в первую десятку.

Индия была основным источником туристического спроса на Мальдивах, несмотря на глобальную пандемию Covid-19. Однако, поскольку в настоящее время в Индии регистрируется рекордное количество случаев Covid-19, многие страны начали вводить ограничения для путешественников из этой страны. Мальдивы таже ввели особые правила посещения страны индийскими гражданами. Так, туристы из Индии могут находиться в стране только в отдельных локациях: в изоляции от районов, где проживают местные жители. При этом индийские СМИ сообщают об отмене ряда рейсов между Индией и Мальдивами. Многие туристы предпочитают использовать частные самолеты для посещения Мальдив.

Статистика Министерства туризма показывает, что индустрия гостеприимства на Мальдивах в 2021 году выросла на 2,8% по сравнению с 2020 годом, но оказалась ниже на 39,6% доковидного периода 2019 года.

1 мая, власти Мальдивских островов в очередной раз пересмотрели требования по въезду туристов. Новые правила начали действовать с понедельника, 3 мая. Начиная с этого времени, «все въезжающие путешественники обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, даже если они вакцинированы». Ранее страну можно было посетить вакцинированным туристам, а Спутник V был включен Министерством туризма в соответствующий список сертифицированных вакцин.

