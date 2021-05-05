Сырьевое ралли. Цены на нефть и медь могут повторить сценарий 2011 года

На рынке есть уверенность в том, что растущий спрос будет только увеличиваться, а дефицит предложения сохранится до 2022 года. К слову, такой прогноз накануне озвучил и Банк России.

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Также накануне в своем финансовом отчете национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила, что с уверенностью смотрит в будущее и испытывает оптимизм относительно мирового спроса на энергоносители в этом году.

Но для трейдеров важную роль играют еще и технические факторы. Ключевым уровнем сопротивления для Brent выступала отметка в 68 долларов. В марте уже была предпринята попытка пойти выше, однако надолго задержаться не удалось, в итоге котировки с 72 долларов спикировали в районе 60.

Сейчас была предпринята новая попытка, и пока ее можно считать успешной. А фундаментальные факторы лишь подогревают игру на повышение.

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Так, например, накануне вышли данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API). За неделю сокращение запасов сырой нефти стало максимальным с января - снижение составило 7,7 млн баррелей, а запасы бензина сократились на 5,3 млн баррелей.

Сегодня рынок ждет еще официальных цифр от Минэнерго США, но эксперты уже видят позитивные тенденции.

«Запасы бензина в США намного ниже, чем они были год назад», - сказал Питер МакНелли, глава отдела промышленности и энергетики Third Bridge.

Он также отметил, что на увеличение спроса влияет рост числа вакцинированных. Люди возвращаются к активной жизни, к тому же сейчас начинается летний сезон, когда традиционно увеличивается спрос на топливо.

Позитивные сигналы звучат и из Европы, где все чаще можно услышать призывы к смягчению ограничений и открытию границ.

Однако все это лишь частично объясняет столь бурный рост цен на нефть. Дело в том, что стремительный рост цен наблюдается практически во всех сырьевых активах, а лидерами роста выступают промышленные металлы и продовольствие, так что нефть еще, можно сказать, находится в хвосте этого поезда.

Сводный индекс Bloomberg Commodity Spot Index, который отслеживает движение цен на 23 сырьевых актива, достиг максимума с 2012 года.

Наибольший вес в индексе, к слову, имеет нефть.

Участники рынка приводят различные доводы. Многие уверены, что инвесторы скупают сырье, чтобы избежать обесценения бумажных денег. Все же, не стоит забывать, что в прошлом году мировые ЦБ напечатали колоссальный объем денег - едва ли не каждый пятый доллар в мире появился в 2020 г.

Текущая ситуация очень напоминает 2011 год, когда цены на сырье также очень сильно взлетели в цене, кстати, цены на нефть тогда показали максимумы как раз в мае. Цены на главный промышленный металл - медь - также находятся на рекордных высотах с 2011 года, однако тогд после достижения максимумов началась долгосрочная коррекция вплоть до 2017 года.

Не стоит забывать, что рост цен на на сырье является одним из ключевых источников инфляции, и ФРС рано или поздно придется ужесточать политику, и тогда капитал начнет уходить из сырья в другие активы. Вопрос только в том, когда это случится, и успеет ли к тому моменту цены на нефть достичь отметки в 80-85 долларов?

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