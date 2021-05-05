«Рабочий класс сегодня в России развивается»

Минувший «Праздник Весны и Труда» — повод вспомнить и поговорить о такой сущности, имя которой прежде звучало из каждого репродуктора, а ныне едва ли не забыто — о рабочем классе. Что такое сегодня рабочий класс? Есть ли он сейчас в России, и каково его положение? Как он сам себя видит в современных исторических условиях, и какими видятся его возможные перспективы? Ответить на эти вопросы Expert.ru попросил доктора философских наук, профессора, руководителя Центра исследования социальной структуры и социального расслоения института социологии ФНИСЦ РАН, заслуженного деятеля наук РФ, Зинаиду Тихоновну Голенкову.

Зинаида Голенкова, руководитель Центра исследования социальной структуры и социального расслоения института социологии ФНИСЦ РАН

— Говоря о рабочем классе, нельзя сразу не поинтересоваться: насколько сегодня актуальны традиционные марксистские подходы к его изучению? Что появилось нового, если появилось, в современной научной мысли, направленной на исследование этого предмета?

— Разумеется, методология Маркса применима к изучению рабочего класса и сейчас. И сегодняшняя наука определяет эту социальную группу также, как и раньше — как наёмных работников. Новым в изучении рабочего класса является, пожалуй, то, что сегодня, как правило, отдельно изучают работников государственного сектора (какими они являлись, скажем, в СССР) и частного сектора и сравнивают эти группы между собой.

— Насколько сейчас вообще в мире актуально понятие «рабочий класс»? В каком он находится положении?