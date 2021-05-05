«Рабочий класс сегодня в России развивается»

Минувший «Праздник Весны и Труда» — повод вспомнить и поговорить о такой сущности, имя которой прежде звучало из каждого репродуктора, а ныне едва ли не забыто — о рабочем классе. Что такое сегодня рабочий класс? Есть ли он сейчас в России, и каково его положение? Как он сам себя видит в современных исторических условиях, и какими видятся его возможные перспективы? Ответить на эти вопросы Expert.ru попросил доктора философских наук, профессора, руководителя Центра исследования социальной структуры и социального расслоения института социологии ФНИСЦ РАН, заслуженного деятеля наук РФ, Зинаиду Тихоновну Голенкову.
— Говоря о рабочем классе, нельзя сразу не поинтересоваться: насколько сегодня актуальны традиционные марксистские подходы к его изучению? Что появилось нового, если появилось, в современной научной мысли, направленной на исследование этого предмета?
— Разумеется, методология Маркса применима к изучению рабочего класса и сейчас. И сегодняшняя наука определяет эту социальную группу также, как и раньше — как наёмных работников. Новым в изучении рабочего класса является, пожалуй, то, что сегодня, как правило, отдельно изучают работников государственного сектора (какими они являлись, скажем, в СССР) и частного сектора и сравнивают эти группы между собой.
— Насколько сейчас вообще в мире актуально понятие «рабочий класс»? В каком он находится положении?
— Рабочий класс, безусловно, существует и поныне. Но в настоящий момент мы можем видеть, что эта социальная группа во всём мире значительно размывается. В прошлом веке она была наиболее многочисленной, сейчас же из неё вычленяются самостоятельные социальные группы и слои, связанные с современными запросами времени. Это, в частности, нередко — фрилансеры, прекариат, самозанятые, охранники, обслуживающий персонал различного рода и т.п. Поэтому сегодня крайне сложно говорить именно об однородности рабочего класса.
— А как насчёт России? Существует ли сегодня в Российской Федерации рабочий класс именно как класс? Иными словами, существует ли сейчас в России не просто определённая группа населения, занятая в различных видах хозяйственной деятельности, а именно рабочий класс? Со своим классовым самосознанием, с готовностью отстаивать свои классовые права и т.д.?
— В России сегодня рабочий класс существует именно как особая социальная группа. На мой взгляд, эту группу достаточно сложно считать классом. В первую очередь потому, что она сама не ощущает и не воспринимает себя как класс. Это именно негомогенная социальная группа, занятая в различных отраслях хозяйства, и работающая в различных экономических условиях. Различия между составляющими этой группы наблюдаются, как минимум, уже в самом начале сравнительного анализа, поскольку её представители работают в разных секторах экономики: государственном и частном.
— Насколько массовую прослойку сегодня рабочие составляют в российском обществе?
— Что касается массовости, то в современной России рабочие составляют достаточно большую социальную группу. По тем же данным Росстата, численность только городских рабочих составляет почти 30 миллионов человек, почти 46,7% наёмной рабочей силы в стране. Без сомнения, на сегодня в России нет иной социальной группы, численность которой превышала бы показатели представителей рабочего класса.
— Как можно определить, так сказать, верхнюю и нижнюю границу понятия «рабочий класс»? Скажем, грузчик — он рабочий? А рабочий на станке с ЧПУ — он ещё рабочий, или уже инженер? Как сам рабочий класс внутри себя стратируется?
— В отношении верхней и нижней «границ». В составе современного рабочего класса в современной России вычленяют социальные слои по уровню квалификации. Это: а) высококвалифицированные рабочие; б) рабочие средней квалификации; в) низкоквалифицированные рабочие. Исходя из этой шкалы, и грузчик, и рабочий на станке с ЧПУ принадлежат к социальной группе под названием «рабочие», различаясь по уровню квалификации. И верхняя, и нижняя граница понятия «рабочий класс» определяются именно этим условием.
— Можно ли попытаться отождествить рабочий класс со средним классом? Подобное мнение имело место быть…
— Эта точка зрения дискутируется. Часть рабочего класса, по крайней мере его «верхнего», высококвалифицированного слоя, часто включаются в состав среднего класса и сегодня. Но социологи никогда не отождествляли эти два понятия.
— Последний вопрос, одним словом: рабочий класс в России, он стагнирует, стабилен, развивается? И есть ли у него перспективы?
— На мой взгляд, рабочий класс сегодня в России развивается. Что касается перспектив этого развития, то оно напрямую связано с экономическим состоянием страны, и развитием промышленности. Немаловажную роль при этом играет и воля правящего класса, его экономическая (и не только) политика.