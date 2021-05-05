Неконтролируемые обломки китайской ракеты приближаются к Земле

Ожидается, что обломки китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5» (Великий поход) войдут в атмосферу Земли в субботу, 8 мая. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны США Майк Говард. Интерес американских военных к огромной ракете, вышедшей из-под контроля, понятен — при падении на Землю ее обломки могут причинить немало бед.

Пентагон внимательно следит за траекторией китайской ракеты, но точную точку ее входа в земную атмосферу, по словам Говарда, можно будет определить лишь за несколько часов до самого входа. Тем не менее, американская 18 космическая эскадрилья контроля будет ежедневно сообщать о точном местоположении ракеты на сайте Space Track.

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Ракета «Чанчжэн-5» была запущена утром в прошлый четверг. Она вывела на орбиту один из модулей космической станции, которую китайские астронавты должны собрать к концу следующего года.

Большинство обломков ракеты сгорят в атмосфере Земли, но все же размеры и вес — 22 тонны говорят о том, что отдельные крупные части могут долететь до поверхности и при падении на обитаемых территориях причинить ущерб.

Сотрудник Астрофизического центра при Гарвардском университете Джонатан Макдауэлл рассказал CNN, что в любом случае ситуация далека от «критичной».

«Не думаю, что людям следует предпринимать какие-то особые меры предосторожности, — говорит он. — Вероятность причинения некоторых разрушений или падения кому-то на голову довольно низкая, хотя и не нулевая. Конечно, все может произойти и все же шансы, что она упадет на вас, близки к нолю. Для беспокойств существует много гораздо более серьезных вещей».

Макдауэлл объяснил, что точно определить место падения обломков сейчас практически невозможно, потому что при очень высокой скорости, на которой летит ракета, самые крошечные изменения могут привести к существенному изменению ее траектории.

«По нашим расчетам, она войдет в атмосферу Земли между 8 и 10 мая, — сообщил американский астрофизик. — За эти два дня она может облететь планету 30 раз, потому что летит на скорости 29 тыс. км/час».

Скорее всего, обломки упадут где-нибудь в океане, считает Джонатан Макдауэлл. Свой вывод он объяснил тем, что океаны занимают большую часть поверхности Земли. Наиболее вероятный кандидат — самый большой океан, Тихий.

«Роскосмос» тоже советует россиянам особо не беспокоиться и не ждать конца света.

«Часть конструкций ступени ракеты-носителя «CZ-5B» прекратит существование в плотных слоях атмосферы, — говорится в сообщении пресс-службы российского космического агентства, — однако отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности. 7-8 мая появятся реальные вероятности точки падения. Россию эта ситуация не заденет».

Из расчетов российских специалистов следует, что ракета «прекратит баллистическое существование ориентировочно в интервале времени c 4:00 (ДМВ) 8 мая по 23:00 (ДМВ) 9 мая 2021 года».