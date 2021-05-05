Россия и Казахстан: сложно ли быть союзниками в современном мире?

Партнерство России и Казахстана давно и динамично развивается и охватывает многие направления сотрудничества — от сферы обороны и безопасности до торгово-экономической кооперации в рамках ЕАЭС. Две страны традиционно объединяют общие интересы, история и вызовы, с которыми они сталкиваются. Однако в последнее время все чаще раздаются взаимные упреки в неблагонадежности, разрушении прежнего уровня доверия.

В этих условиях необходимо провести ревизию основных объединяющих моментов в отношениях России и Казахстана, а также определить ключевые точки противоречий между странами.

Сначала нужно понять, что объединяет Россию и Казахстан.

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В первую очередь, это сухопутная граница протяжённостью почти 7600 км — самая длинная непрерывная международная граница в мире и вторая по общей длине после границы между Канадой и США. Она делает две страны ближайшими соседями, для которых стабильность и предсказуемость друг друга играет жизненно важную роль. У них общие интересы в области безопасности — обе борются с терроризмом, религиозным экстремизмом и наркотрафиком. В ближайшее время будет ратифицирован Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военном сотрудничестве, направленный на улучшение взаимодействия между вооруженными силами.

Безусловно, Москву и Нур-Султан объединяет продолжительный период жизни в общем политическом и социальном пространстве, общие страницы истории, когда народы двух стран вместе трудились и сражались, страдали от голода и политических репрессий, осваивали бескрайние просторы Северной Евразии. Их объединяет русский язык, которым владеет подавляющее большинство жителей России и Казахстана, а также тесные родственные и социальные связи жителей приграничных регионов.

Обе страны заинтересованы не только в собственном стабильном политическом развитии, но и в стабильном развитии своих соседей. Обладая огромными, зачастую слабо освоенными и малонаселенными территориями, они сталкиваются с общими инфраструктурными проблемами. Сети железных и автомобильных дорог, нефте- и газопроводов России и Казахстана тесно переплетены, что естественным образом подразумевает использование транзитного потенциала друг друга в рамках развития транспортных коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг». Это переплетение тоже является естественным, как естественны для обеих стран и схожесть их постсоветских экономических моделей и социальных проблем, которые они порождают.

После распада Советского Союза Россия и Казахстан столкнулись с тяжелейшим трансформационным кризисом в экономике, взрывным ростом бедности и массовой эмиграцией населения. В нижней точке кризисного падения экономики (для России это 1998 г., для Казахстана — 1999 г.) уровень ВВП в них едва достигал 57—58% от уровня 1990 г., доля бедных выросла до 35—40% [1]. В поисках лучшей жизни люди массово покидали Российскую Федерацию и Республику Казахстан. Всего за 1989—1999 гг., по российским данным, из России в дальнее зарубежье выехали на постоянное место жительства более миллиона человек, 97% из которых направилось в Германию, Израиль, Канаду, США и Финляндию. Из Казахстана за это же время по официальным данным выехали более 2,5 млн человек — в основном в Россию, Германию и Израиль [2].

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Обе страны нашли выход из кризиса в развитии добывающей промышленности и топливно-энергетического комплекса, получив сверхдоходы от роста цен на минеральное сырье в 2000-е гг. Однако это не только позволило добиться быстрого экономического роста и значительного повышения уровня жизни, но и породило проблему растущего социального неравенства, диспропорции в региональном развитии, централизацию финансов и чрезмерный рост крупнейших городов на фоне продолжающейся стагнации периферии. Преимущественно сырьевая структура экспорта (доля минеральных продуктов в 2020 г. в экспорте составляла 51% в России и 69% — в Казахстане) делает экономики России и Казахстана уязвимыми для колебаний цен на мировых рынках, что негативно сказывается на уровне жизни населения и темпах экономического роста.

Тем не менее Россия и Казахстан остаются локомотивами евразийской экономической интеграции. В июле 2010 г. вступили в силу договорённости о создании Таможенного союза в составе Белоруссии, Казахстана и России, а 29 мая 2014 г. в Астане был подписан договор о создании Евразийского экономического союза в составе Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России, который вступил в силу с 1 января 2015 г. В последние годы именно Россия и Казахстан прикладывали наибольшие усилия для того, чтобы укрепить экономические связи на постсоветском пространстве.

Точки расхождения

В то же время очевидны и ключевые противоречия между Россией и Казахстаном.

Во-первых, схожесть экономических моделей и структуры экспорта России и Казахстана порождает проблему их конкуренции на рынках ключевых торговых партнеров — ЕС и Китая. Сырьевая ориентация остается препятствием и на пути углубления евразийской экономической интеграции — у России и Казахстана просто слишком мало сегментов и отраслей, где они могли бы дополнять друг друга. Даже там, где российские и казахстанские компании развивают несырьевой экспорт — в сельском хозяйстве, химической промышленности, металлургии, некоторых видах машиностроения — они борются за одни и те же рыночные ниши внутри ЕАЭС и за его пределами, что не способствует углублению экономических связей. Даже в такой сфере, как высшее образование, российские и казахстанские вузы активно конкурируют за наиболее талантливых студентов.

Во-вторых, в России и Казахстане существуют разные подходы к идеологии, языковой политике и оценке состояния современных международных отношений. Казахстан неоднократно публично демонстрировал свое несогласие с некоторыми аспектами российской политики в области идеологии. Ни для кого не секрет, что в Казахстане постепенно набирает популярность национально-патриотическая идеология. Поэтому вопросы исторической памяти и интерпретации исторических событий будут предметом не только бурных научных дискуссий, но и орудием популистов.

Еще один сложный момент в российско-казахстанских отношениях — вопрос о будущем русского языка. С одной стороны, Казахстан, наряду с Россией и Республикой Беларусь, можно отнести к постсоветским странам с наибольшим уровнем владения русским языком среди населения. По данным переписей и текущим оценкам, им владеют около 80% населения страны [3]. Среди народов Центральной Азии к моменту распада СССР у казахов был самый высокий процент людей, считавших русский родным языком. С одной стороны, это было связано с численным доминированием нетитульных народов в Казахской ССР. С другой — с тем, что казахи очень активно социально впитывают другие языки, культуру и социальные нормы, делая их элементами своей национальной культуры. Демографические изменения последних 30 лет укрепили доминирующее положение казахского этноса, который теперь составляет 66% населения республики. При этом доля владеющих русским языком снизилась лишь незначительно — среди казахов широко распространено двуязычие, а численность школьников, обучающихся на русском языке, несмотря на сокращение количества школ с русским языком обучения, выросла с 808,7 тыс. учеников в 2013—2014 уч. году до 951,4 тыс. в 2018—2019 уч. году и почти достигла миллиона в 2020—2021 уч. году [4].

Тем не менее в Казахстане продолжается курс на латинизацию казахского языка и ослабление роли русского языка в политической и общественной жизни. Постепенно там, где обучение велось на русском, начинают увеличивать долю предметов на казахском. Уже сейчас более 90% документооборота в центральных государственных и в местных исполнительных органах ведется на казахском языке, а работа над постепенным переходом на латиницу параллельно продолжается.

У проблемы перехода казахского языка на латинский алфавит есть несколько аспектов. Первый — лингвистический. Дискуссии о том, какой алфавит наиболее полно отражает фонетические особенности казахского языка, продолжаются уже давно. Аргументы есть как у сторонников кириллицы, так и у сторонников латиницы и арабской вязи, и даже у адептов рунического письма. Однако стоит признать, что сугубо лингвистическое измерение перехода на латиницу в Казахстане мало кому интересно. Этот проект явно обладает политическим подтекстом — именно он играет в дискуссии наиболее важную роль.

Для руководства Казахстана латинизация алфавита — акт демонстративного дистанцирования от попыток в будущем жестко увязать экономическую интеграцию в рамках ЕАЭС с политической. Правда, противников латинизации казахского языка внутри Казахстана ещё достаточно, а учитывая экономическую сторону вопроса, маловероятно, что процесс перехода будет быстрым. Тем более, что переход на латиницу поспособствует более тесному взаимодействию Казахстана с Турцией и странами Европы, однако негативно скажется на культурных и образовательных связях с Россией.

Четвертая и, на наш взгляд, самая главная проблема постепенной эрозии российско-казахстанских отношений заключается в том, что Россия не стала привлекательной для Казахстана моделью социально-экономического развития. У политического руководства Казахстана и казахстанского общества есть много образцов для подражания: страны Европы, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзия или даже Сингапур — но не Россия.

Означает ли это, что отдаление двух стран, прежде — да и сегодня — таких близких, неизбежно? Не факт. Практика имплементации европейского, турецкого или сингапурского опыта на постсоветском пространстве сталкивается — и это ни для кого не секрет — с серьезными препятствиями. И создание привлекательной модели социально-экономического развития вполне способно позволить России стать для Казахстана и всей Центральной Азии донором не только безопасности, но и качественно новых социальных и экономических институтов, образцом трансформации экономики и общества в современных условиях. Тогда союзнические отношения России и Казахстана смогут выдержать любые внутренние и внешние вызовы.