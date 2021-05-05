Семьи с детьми получат по 10 тыс. рублей до 17 августа

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение ответственным ведомствам в срок до 17 августа текущего года доложить о предоставлении единовременной материальной помощи в 10 000 руб. семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, сообщает пресс-служба кабмина.

«Направить в кабмин доклад до 17 августа о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 000 руб. родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет», - говорится в сообщении. Ответственными назначены Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России.

Чиновник также поручил Минтруду и Минфину представить правительству до 10 июня доклад по созданию в России системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми. До 1 июля Минтруд, Минфин и Фонд социального страхования России должны будут представить отчет о проработке вопроса стопроцентной оплаты больничных листов родителям детей до 7 лет вне зависимости от продолжительности стажа.

Ранее подобные поручения дал правительству президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, которое было озвучено 21 апреля.

