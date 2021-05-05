Суд принял к производству иск Навального к Пескову

Иск основателя Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову принят к производству Пресненским судом Москвы, передает пресс-служба суда.

«Исковое заявление Навального А.А. к Пескову Д.С. принято к производству, досудебная подготовка назначена на 27 мая 2021 года в 13 часов 45 минут», - уточнили в суде.

Заявление Алексея Навального было подано и зарегистрировано судом 29 марта. Позже 6 апреля суд принял решение оставить заявление Навального без движения из-за наличия в иске недостатков, препятствующих его рассмотрению по существу. Аналогичный иск к Пескову основатель ФБК подавал в ноябре прошлого года. Основанием обращения в суд оппозиционера послужило заявление пресс-секретаря о том, что все обвинения в адрес президента Путина были «инспирированы ЦРУ», поэтому неприемлемы.

В ответ Навальный заявил, что слова чиновника порочат его честь, достоинство и деловую репутацию, а также не соответствуют действительности. Оппозиционер требует от пресс-секретаря опровергнуть слова о том, что он сотрудничает с ЦРУ. В свою очередь, Песков отказался дать какие-либо комментарии насчет иска.

Напомним, в настоящее время Алексей Навальный отбывает срок по делу «Ив Роше» в колонии ИК-2 во Владимирской области. 29 апреля оппозиционер и его соратники Леонид Волков и Иван Жданов стали подозреваемыми по новому уголовному делу о создании НКО, которая посягает на личность и права граждан.

