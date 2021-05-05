Twitter, Google и Facebook грозят многомиллионные штрафы

Роскомнадзор может оштрафовать Twitter еще на 24 млн руб. за отказ удалить запрещенную информацию, сообщает судебный участок мирового судьи №422 Таганского района Москвы. Google и Facebook также грозят штрафы в размере 20 млн руб. для каждой компании. На этот участок поступили административные протоколы в отношении компаний.

«В суд поступили шесть протоколов в отношении Twitter, составленные по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. По каждому протоколу компании грозит штраф до 4 млн руб., а всего ее могут оштрафовать на 24 млн руб.», - цитирует ТАСС, сообщение суда. Владельцам сайта согласно данной статье инкриминируется неудаление информации, подлежащей согласно российскому закону обязательному удалению.

В отношении Google и Facebook поступило по пять протоколов по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, согласно которым им грозит штраф до 4 млн руб. В общей сложности их могут оштрафовать на 20 млн руб.

В апреле были оштрафованы соцсети, отказавшиеся удалять призывы участвовать в акциях протеста в поддержку политика Алексея Навального, - Twitter на 8,9 млн руб., «ВКонтакте» — на 1,5 млн, «Одноклассников» — на 4 млн и TikTok — на 2,6 млн руб.

