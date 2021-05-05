В России за сутки выявлено 7,9 тыс. новых случаев COVID

В России за минувшие сутки выявлено 7 975 случаев коронавирусной инфекции, передает оперштаб.

Всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано в общей сложности 4 847 489 случаев коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь достигло 111 895, из которых 360 пациентов с COVID скончалось за последние сутки. Успешно перебороли заболевание 4 464 550 россиян, из них 7506 человек выписаны из российских больниц за последние 24 часа. Продолжают лечение 271 044 пациента.

В Москве за сутки выявили 2432 случая заражения коронавирусом. Столица продолжает оставаться на первом месте среди регионов РФ по заболеваемости коронавирусом. Выздоровели 1785 человек, скончались 56 пациентов. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+711), Московская область (+601), Ростовская область (+209) и Воронежская область (+146).

Россия продолжает занимать шестое место в мире среди стран с наибольшим распространением коронавирусной инфекции. Лидируют США, где в общей сложности выявлено более 32 млн случаев заражения, далее следуют Индия (более 20,6 млн), Бразилия (свыше 14,8 млн), Франция (более 5,7 млн) и Турция (4,9 млн). По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 154 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,2 млн человек.

