Вернувшимся из-за границы москвичам выписали штрафы на 15,5 миллиона рублей

Москвичам, вернувшимся из-за рубежа, были выписаны штрафы на сумму почти в 15,5 миллиона рублей за несвоевременное внесение результатов теста на COVID на портал госуслуг. На данную процедуру выделяется три дня, напоминают на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

В настоящее время 1232 жителя Москвы получили штрафы на сумму 15 миллионов 487 тысяч рублей. Многие дела находятся на рассмотрении в столичных судах и по ним назначены даты заседаний.

В общей сложности, начиная с 1 августа прошлого года, Роспотребнадзором по Москве было направлено 5420 уведомлений гражданам, которые не внесли результаты тестирования на коронавирус после зарубежной поездке на портал. Документ предписывал явиться для составления протокола об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Статья предусматривает административное наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью для других людей из-за бездействия, то данное правонарушение будет переквалифицировано в ч.3 ст. 6.3 КоАП РФ, и размер штрафа в этом случае составляет от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.